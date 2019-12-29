جماليات الخط العربي في جمعية الصحفيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي الخليج

افتتح محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، الخميس الماضي، في مقر الجمعية بحي الفهيدي التاريخي-دبي، معرضاً للفن التشكيلي بعنوان «جماليات الخط العربي» للإعلامي والفنان محمد مختار جعفر، وذلك في ختام فعاليات الجمعية عن عام 2019، بحضور فضيلة المعيني نائب رئيس الجمعية، وياسين سالم رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، وموظفي إدارة هيئة دبي الثقافية، وزائرين في المنطقة التراثية.

وقال محمد الحمادي، إن الجمعية تشجع أعضاءها المبدعين في كافة المجالات، ونظمت العديد من معارض الصور للزملاء الصحفيين، وهذا هو أول معرض للفن التشكيلي تنظمه الجمعية، واللوحات التي يضمها المعرض هي أعمال إبداعية حول فنون كتابة الخط العربي بطرق وأشكال مختلفة.

وقال محمد مختار جعفر: «يحتوي المعرض على 20 لوحة بمختلف أنواع الخطوط العربية والحروفية، التي تتوافق ومقاماتها البصرية واللونية، في وقت تحتفل فيه الإمارات بعيدها الوطني ال48 والعام الميلادي الجديد، وأن الهدف من تنظيم المعرض هو تشجيع النشاط المستمر في الجمعية للأعضاء والجمهور، وإفساح المجال لأصحاب القدرات والملكات الفنية المبدعة لعرض أعمالهم الفنية».