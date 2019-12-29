187 اقتراحاً وفكرة مبدعة لموظفي كهرباء الشارقة

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طرح موظفو هيئة كهرباء ومياه الشارقة في ورشة العمل الثانية التي نظمتها الهيئة على شاطئ بحر الحمرية بحضور الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، 187 اقتراحاً وفكرة مبدعة لمواجهة التحديات ووضع فرص تحسين مستوى الأداء وتطوير استراتيجية عام 2020.

أوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن استراتيجية الهيئة تعتمد على تشجيع الموظفين على تقديم الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تساهم في تطوير مجالات العمل وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا المشتركين وتحقيق نقلة نوعية تساهم في استمرار مسيرة الهيئة التطويرية لتضاهي المستويات العالمية في مجالات عملها.

وأكد أن الهيئة أصبحت مجال جذب واحتضان المبدعين والموهوبين، كما تعمل بدأب على تنفيذ التوجيهات والرؤى الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعي والابتكاري في كافة المجالات، وتضافر جهود الجميع.

وأكد أن الحاجة إلى أصحاب العقول المتميزة والمبدعة تتزايد بشكل متواصل ومنتظم، وتحتاج بيئة العمل باستمرار لتطور الأفكار والمواهب للارتقاء وتحقيق النجاح.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز العاملين على الإبداع والابتكار، والتفكير بعيداً عن القوالب التقليدية والمألوفة، سعياً للوصول إلى أساليب أكثر كفاءة وفاعلية في مجالات العمل المختلفة، كما تحرص على تبني الأفكار والمقترحات التي تعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للهيئة والتزامها بخدمة المجتمع الذي تعمل فيه.

وأشار إلى أن الاقتراحات والأفكار التي قدمها موظفو الهيئة خلال ورشة العمل الثانية تنوعت وشملت عدة مجالات منها تطوير الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتحول الذكي في خدمة المشتركين.