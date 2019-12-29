منجزات الإمارة تتجدد على شاشات «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

مع اقتراب نهاية العام الجاري، ترصد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عبر شاشات قنوات «الشارقة»، و«الوسطى من الذيد»، و«الشرقية من كلباء»، أبرز الأحداث والفعاليات الثقافية والمجتمعية التي شهدها، وعكست التعاون الكبير الذي جمع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، ومكانة الإمارة كحاضنة للكثير من الأحداث المهمة والمميزة.

تستعد قناة «الشارقة» لتقديم حلقة من برنامج «حصاد العام»، تستعرض خلالها أبرز المنجزات التي مرّت على الإمارة، والمشاريع المعمارية، والاقتصادية، والمبادرات التي تحققت، وحظيت برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تعرض الحلقة 10 مساء غد، وتعاد بعد غد 5:15 فجراً، والأربعاء 1:30 ظهراً، تحت إشراف سناء بطي، وعايدة بطي، وإنتاج نورة القصاب، وحسام سليم، وتعليق أحمد الجسمي، وإخراج عمرو الشيمي.

ويستهلّ البرنامج مشواره باستعراض المنجز الأهمّ الذي يتجلى بحصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019. كما يرصد البرنامج الدورة ال38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وما ترافق معها من منجزات، وحضور ثقافي مميز للإمارة عربياً وعالمياً. ويستضيف البرنامج أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الذي سيتحدث عن الكثير من المحاور الخاصة بهذا الصدد.

ويعرّف البرنامج بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة ودور سموه في تعزيز سبل الانفتاح على الآخر، وفتح المجال بشكل أكبر للتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب، إذ يرصد زيارات سموه للمكتبات والمتاحف الفنية والتاريخية والجامعات حول العالم.

ويقدم البرنامج أبرز المشاريع التطويرية والخدمية مثل افتتاح طريق الشارقة خورفكان، وبحيرات ونوافير خورفكان الواقعة على مدخل المدينة، ومسجد الشارقة.

وينتقل البرنامج إلى المشاريع السياحية التي نفذتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وهي «نزل الرفراف» في كلباء، «ونزل الفاية» في مليحة و«واحة البداير» في صحراء البداير، وافتتاح كورنيش خورفكان.

ويستضيف البرنامج مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، الذي سيعرّف المشاهدين بمشاريعها السياحية.

ويعرج البرنامج على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في مجالات التعليم الجامعي، والمنح الدراسية التي تقدم للطلبة وافتتاح سموه للتوسعات الجديدة في مباني الكليات وإعلان سموه عن إنشاء أربعة مستشفيات وتوظيف الخريجين فيها ورعاية سموه وحضوره الملتقيات العلمية والمؤتمرات التي تنظمها الجامعات.

ويروي البرنامج اهتمام سموه بالبيئة المدرسية والتعليم الخاص الذي يوليه سوه اهتماماً خاصاً وكبيراً، يتجلى في إصدار سموه قانوناً خاصاً بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وافتتاح سموه مقرها الجديد، وتوجيه سموه بالاهتمام بتهيئة البيئة المدرسية وجعلها بيئة جاذبة.

وتتحدث محدثة الهاشمي، رئيس الهيئة، في البرنامج عن جهود سموه في هذا المجال.

وينتقل البرنامج ليتحدث عن التجربة البرلمانية في الإمارة، ودور المجلس الاستشاري في دعم الإنجازات التي حققتها وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورصد سير العملية الانتخابية للمجلس، والمشاركة الواسعة للجمهور في هذا العرس الوطني.

ويتحدث منصور بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في هذا الصدد.

ويتناول البرنامج مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلقة بدراسة أوضاع المواطنين، ويرصد المشاكل والتحديات التي تواجههم، إذ تجلت مبادرات سموه بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين وللحالات الإنسانية في الجهات الحكومية، واعتماد منح زيادات للفئات الاجتماعية، واستحداث الوظائف ودراسة حالات كل مواطن في الشارقة من المتقاعدين من غير دوائر حكومة الشارقة.



أنشطة



يسلط برنامج حصاد العام الضوء على أبرز الأنشطة التي قام بها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى للأسرة.



فنون وتراث وتقدير «اليونيسكو»



للتراث والفنون نصيب كبير من اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويسلط برنامج حصاد العام الضوء على رعاية سموه العديد من الأحداث والفعاليات الفنية والمسرحية مثل أيام الشارقة المسرحية، والمسرح الصحراوي، ومنصة الشارقة للأفلام وافتتاح سموه أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الأولى من نوعها في الوطن العربي وحضور سموه ورعايته المهرجانات الشعرية.

ويرصد البرنامج جهود الشارقة في هذا المجال، واختيارها ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، إلى جانب منح «اليونيسكو» معهد الشارقة للتراث صفة مركز من الفئة الثانية، بالإضافة إلى دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفعاليات التراثية كأيام الشارقة التراثية وأسابيع التراث العالمي وملتقى الشارقة الدولي للراوي، التي يتحدث عنها عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث.

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«الوسطى» تستعيد الأبرز



تقدم قناة «الوسطى من الذيد»، برنامج حصاد العام 2019 الذي تروي من خلاله أبرز ما قدمته خلال العام من أعمال تنوّعت في مضامينها بين الدينية، والثقافية، والاجتماعية، والترفيهية، وامتازت باشتمالها على محتويات إعلامية نوعية هادفة وجاذبة لعبت دوراً في الارتقاء بذائقة المشاهدين، وعكست مسيرة النهضة الحضارية والثقافية المتطورة التي تعيشها الإمارة والدولة.

وتعرّف القناة من خلال برنامج الحصاد ببعض برامجها المتميزة مثل البرنامج الصباحي «يوميات الوسطى»، الذي يقدّم باقة متكاملة من الفقرات الاجتماعية والبيئية والتراثية، إلى جانب مواضيع تهم جميع أفراد المجتمع، و«بقعة»، الذي يتناول في كل حلقة إحدى بقاع المنطقة الوسطى، ويحاور سكّانها ويلتقي كبار السنّ فيها، ويؤرّخ ويوثّق للمكانة التاريخية للمنطقة وما تمتاز به من طبيعة خلابة.

وترصد القناة من خلال حصادها مسيرة برنامجي «أهل الإبل»، الذي يهتم بكل أسرارها وتفاصيلها، و«مزارع الوسطى» الذي يأخذ المتابعين في جولة حول الحقول، يرصد يوميات المزارعين وأساليب حصادهم وجني محاصيلهم. ويتناول برنامج الحصاد ذكريات الماضي العريق عبر برنامج «سوالف لول» الذي يعرّف بسنوات العيش في السابق وطبيعة حياة البادية، كما يستعرض ما قدمته القناة من برامج دينية عكست تعاليم الدين الإسلامي ورسائله، ومنجزات علماء المسلمين، إلى جانب استعراضه لحياة المرأة بين الماضي والحاضر ودورها المؤثر في المجتمع عبر برنامج «قهوة الضحى». ويقدم حصاد «الوسطى» ما استعرضته البرامج الاجتماعية مثل «زاد البدو»، و«هوايات ومقتنيات»، و«نعم نستطيع» المخصص لذوي الإعاقة، و«فعاليات الوسطى» الذي يروي أهم تغطيات القناة لمناسبات الإمارة.



جهود الهيئة



يختتم «حصاد الشارقة» باستعراض سريع للتغطيات الإعلامية ومواكبة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ودورها في تغطية أبرز الأحداث والفعاليات التي أقيمت في الإمارة، وجهودها في إنتاج فيلم خاص عن مدينة خورفكان يروي قصة مقاومة أهاليها للاستعمار البرتغالي. ويلقي البرنامج الضوء على إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً يقضي بتنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الحديث عن احتفالاتها بإطلاق الشعار والهوية الجديدة.



تواجد إعلامي فاعل



تستعرض قناة الشرقية في برنامجها «حصاد الشرقية»، صور تواجدها الإعلامي الفاعل على صعيد أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال العام.

ومن أبرز هذه الأحداث أيام الشارقة التراثية في مدن كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، وافتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة مشروعات مدينة خورفكان، وتغطيتها مهرجانات كلباء للمسرحيات القصيرة، ودبا الحصن للمسرح الثنائي، ودبا الحصن الثقافي، إضافة إلى نقلها مهرجانات كلباء وخورفكان الثقافية، وأيام وادي الحلو للشلة الشعبية.