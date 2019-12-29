مخيم النادي المصري بالعين يستقطب المبتكرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

استقطب المخيم الشتوي الذي ينظمه النادي المصري بمنطقة العين عدداً كبيراً من طلبة المدارس من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، متضمناً برامج تواكب اهتماماتهم، لتنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية ودفعه نحو الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية، بما يسهم في زيادة عدد الاختراعات في الإمارات.

وقال محمد فوزي مدير العلاقات العامة بالنادي إن برامج المخيم الشتوي هذا العام اختيرت بعناية فائقة، وبعد سلسلة دراسات لاحتياجات طلبة المدارس، مع الأخذ في الاعتبار تماشي الأهداف العامة مع رؤية الإمارات في مجال التطوير وأساليب التعليم الابتكاري سعياً لاستقطاب الطلبة وتحفيزهم نحو الابتكار والتفكير الإبداعي الذي يسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم. وأضاف أن النادي يعمل بخطوات جدية لتأسيس مركز ابتكار لتنمية مهارات الطلبة الموهوبين وصقلها ووضع أسس المبادئ العلمية والعملية التي تسهم في وضع الطالب على بداية طريق الابتكارات المسجلة والحاصلة على براءة اختراع بما يسهم في زيادة عدد المخترعين بالدولة.

Advertisements

وأشار كامل إبراهيم صبيح، مدرس فيزياء ومتطوع في المخيم الشتوي بالنادي إلى تخصيص برنامج للمشاريع يتماشى مع رؤية الدولة في مجال التعليم الحديث الذي ألغى مبدأ التلقين واعتمد على البحث وتوسيع أفق الطالب العلمي والإبداعي، موضحاً أن البرامج كشفت عن عدد كبير من الطلبة الموهوبين في مجال التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إسلام أبو السعود المدير الأكاديمي لمعهد سمارت تكنولوجي بالعين، إلى أهمية هذه النوعية من البرامج ودورها في تحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مبتكر ومخترع وهو ما يعتبر مكملاً للعملية التعليمية.

وقالت نشوى حسن، أخصائية اجتماعية ومتطوعة في المخيم، إنه تم تخصيص حصص لتهيئة الطالب نفسياً ليصبح مبتكراً مبدعاً منخرطاً في المجتمع، وتعزيز مبدأ العمل التطوعي والجماعي لديه، إلى جانب غرس جملة من المبادئ والقيم التي تنمي شخصيات الطلاب ومهاراتهم الحياتية والقيادية.