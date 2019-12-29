أطباء ينقذون جنيناً أصيب بفقر دم حاد في بطن أمه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



نجح الأطباء بمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، في أبوظبي، في إنقاذ جنين أصيب بفيروس انتقل إليه من الأم، ما أدى إلى إصابته بفقر دم حاد كان يهدد بفقدانه، وأجريت له عملية ناجحة لنقل دم وهو بعمر 23 أسبوعاً من الحمل، خلال 4 جلسات بين كل جلسة وأخرى أسبوع واحد.

وقال ماريانو جونزاليز الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات، تعرض الجنين إلى فقر دم حاد جداً بعد مرور قرابة الخمسة أشهر من الحمل، مشيراً إلى أن المستشفى يحرص على توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية واستقطاب الكوادر ذات الكفاءة العالية.

وقال الدكتور سعدون سامي سعدون الرئيس الطبي في المستشفى: «إن الأم مواطنة تم تحويلها إلى قسم طب الأجنة في مستشفى دانة الإمارات على عمر 23 أسبوعاً من الحمل لمتابعة الحمل، وأظهرت الفحوص تكوّن ماء داخل بطن وصدر الجنين، «استسقاء»، وهذا غير طبيعي حدوثه خلال الحمل، وأظهرت فحوص الموجات فوق الصوتية للجنين من خلال وحدة الطب الجنيني في المستشفى، معاناة الجنين فقر دم حاداً.

وقال الدكتور هشام ميرغني مبارك استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس وحدة طب الأجنة في المستشفى، والذي ترأس الفريق الطبي الذي عالج الجنين، إن الحالة الصحية للجنين تحسنت كثيراً بعد عملية نقل الدم، وقد تمت الولادة على عمر 30 أسبوعاً، وهي مولودة بلغ وزنها 1300 جرام، وهي بصحة جيدة.

وقال إنه تم أخذ عيّنة من دم الجنين من خلال الحبل السري وأظهرت الفحوص إصابة الجنين بفيروس «بارفو»، وتأكدت إصابة الجنين بالفيروس، ومعاناته من فقر دم حاد كان نتيجة إصابته بالفيروس، وكذلك كان يعاني نقصاً شديداً في عدد الصفائح الدموية حيث بلغ عددها 16 مليوناً فقط.

وأشار إلى انه على عمر 30 أسبوعاً حضرت الأم في حالة ولادة، وأظهرت الفحوص سلامة الجنين وعدم وجود نقص في دم الجنين، أو وجود ماء في جوفه، ما أكد نجاح عملية نقل الدم، وتمت الولادة بنجاح.

وأضاف أنه أجريت فحوص وقائية شاملة للمولودة عند ولادتها وخلال مكوثها في المستشفى، منها فحص شبكية العين، وفحوص القلب والدماغ، وغيرها من الفحوص التي تجرى لجميع المواليد الخدج في مستشفى دانة الإمارات.

وأعرب والد المولودة محمد الحسني، عن سعادته البالغة بإنقاذ ابنته»مزنة»، وقد لمس الاهتمام الطبي والعناية التي تلقتها زوجته، وأثنى على إجراء الخطة العلاجية اللازمة لإنقاذ ابنته بالرغم من صعوبتها وندرتها، شاكراً إدارة المستشفى والكادر الطبي والتمريضي والفني لرعايته الفائقة لابنته.