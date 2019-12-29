«القيادات التنفيذية» يناقش البرامج المطروحة للتنفيذ بشرطة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، وذلك في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور اللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي، حيث ناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية.

وناقش الاجتماع سبعة موضوعات، وهي تقرير زيارة المؤتمر السنوي العالمي التاسع لشرطة K9 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقرير زيارة مطار فرانكفورت الدولي ومطار لندن هيثرو الدولي، ودراسة ضغوط العمل بشرطة دبي، وعرض نموذج المراسلات الجديد، والمشاريع الابتكارية في شرطة دبي، إضافة إلى مؤتمر الجمعية الدولية لقادة الشرطة لعام 2019.

واستعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية 90 مشروعاً ابتكارياً تم تطبيقه في شرطة دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسهمت في تطوير الخدمات المختلفة على مستوى القوة.

ووجَّه اللواء عبدالله المري في آخر اجتماع للمجلس خلال العام الجاري، الشكر للإدارات العامة على تميز جهودها ما أسهم في تطوير الإدارات وتحقيق المؤشرات الأداء المطلوبة، وأكد أن شرطة دبي ستسعى العام المقبل إلى تحقيق إنجازات أخرى تضاف لسجلها في مختلف المجالات.