شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة دبي مع العالم تتجاوز تريليون درهم بنمو 6٪ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي حققت خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 نمواً قوياً بنسبة 6% وبإجمالي 1.02 تريليون درهم، مؤكداً سموه أن التنامي المستمر في حجم وقيمة تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التطور بوتيرة متسارعة تؤسس للانطلاق في العام 2020 «عام الاستعداد للخمسين» للوصول إلى قمم متتابعة جديدة في الإنجازات التي تحققها تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وقال سموه: «لدينا ثقة كبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو خلال الفترات المقبلة، حيث تواصل فرق العمل الحكومية تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة لإحداث قفزة نوعية في التجارة الخارجية وفي مقدمتها «خط دبي للحرير» الذي يتوج دور دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي ويدعم مكانة الإمارة كمقصد وممر لا غنى عنه للتجارة الإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب المشروعات الأخرى التي نطورها حالياً للمشاركة بفعالية في تقدم التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً من خلال إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، ما يجعلنا نتقدم بثقة وثبات نحو انطلاقة جديدة لتجربتنا التنموية الرائدة بمواكبة استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «إن التميز الذي تحققه دبي في مستوى تطور تجارتها الخارجية يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من مختلف أنواع البضائع، والتي تحرص الإمارة على توفيرها لشركائها التجاريين ضمن أكثر الأسواق العالمية تطوراً».

وحققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 118 مليار درهم وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4% إلى 312 مليار درهم وقيمة الواردات بنسبة 3% إلى 589 مليار درهم.

وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية بهذه القفزة الجديدة ضمن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري والتي سجلت فيها نمواً في كمية البضائع بنسبة 22% ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام 2018، حيث سجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 48% ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47% ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن وارتفع حجم الواردات 13% ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.

وعلى أساس ربع سنوي، حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية من حيث القيمة مكاسب ربع سنوية ثابتة ومتواصلة في العام 2019، حيث سجل الربع الثالث من 2019 أعلى قيمة تجارة هذا العام (343 مليار درهم) وبارتفاع بنسبة 7% على أساس سنوي. وارتفع الربع الثاني 2019 بنسبة 3% (337 مليار درهم) وارتفع الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% (339 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى439 مليار درهم بزيادة بلغت 45 مليار درهم، ما يعكس دور المناطق الحرة كمقصد ومنصة رئيسية للتجارة الدولية، فيما حققت التجارة المباشرة نمواً بنسبة 2% لتصل قيمتها إلى 574 مليار درهم بزيادة بلغت 10 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية نحو 6 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 169 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 11% وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 381 مليار درهم بنمو بلغ 5% وقيمة التجارة المنقولة جواً 469 مليار درهم بنمو 4 في المئة.



أمريكا والسعودية بين أكبر الشركاء



تصدرت الصين مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 109 مليارات درهم، محققة نمو بنسبة 6%، وهو ما يعكس مدى التقدم المتصاعد الذي تحققه دبي في دورها الدولي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة مع الصين يعزز نجاح مشروع «الحزام والطريق» لربطها بالأسواق العالمية، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 100 مليار درهم بنمو يبلغ 16% وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 57 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع، وبلغت قيمة التجارة معها 47 مليار درهم، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والخامس عالمياً، وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 42 مليار درهم.



102 مليار درهم مع «دول التعاون»



حققت تجارة دبي مع الدول الخليجية نمواً بنسبة 3% لتصل قيمتها الى نحو 102 مليار درهم حيث جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها نحو 42 مليار درهم، وجاءت سلطنة عمان في مركز الشريك التجاري الثاني خليجياً لدبي حيث حققت التجارة مع السلطنة نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها الى نحو 28 مليار درهم، وحققت التجارة مع الكويت نمواً بنسبة 3% لتصل قيمتها الى نحو 20.4 مليار درهم فيما سجلت التجارة مع البحرين نمواً بنسبة 14% لتصل قيمتها الى 11.5 مليار درهم.



126.5 مليار التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي



سجل إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي 126.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وزعت بواقع 95.5 مليار درهم واردات و6.8 مليار درهم صادرات و24.1 مليار درهم إعادة تصدير. وتصدرت ألمانيا قائمة الشركاء التجاريين لدبي من دول أوروبا بإجمالي تبادل تجاري بين الجانبين بقيمة 24.8 مليار درهم تلتها المملكة المتحدة بقيمة 21.3 مليار درهم ثم إيطاليا بقيمة 17.4 مليار درهم وبلجيكا 15.1 مليار درهم وفرنسا 14.2 مليار درهم.



ابن سليم: تمتاز دبي بالمرونة والقدرة على استكشاف الفرص



قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تظهر قدرة دبي على تحقيق نمو مستمر في تجارتها الخارجية مدى متانة وقوة اقتصادها المرتكز على الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية ومناطقها الحرة مع توفير أفضل المزايا للمستثمرين والتجارة العالمية».

وأضاف: «تمتاز تجارة دبي بمرونتها وقدرتها على استكشاف الفرص الجديدة عبر الوصول السريع إلى الأسواق الجديدة وتوسيع حجم وقيمة التجارة مع مختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها تجارتنا الإقليمية والدولية، ما يمكننا من التقدم سريعاً في مشاريعنا القادمة التي سنطلقها في العام 2020 عام الاستعداد للخمسين لقيادة التطور في أسواق التجارة عبر العالم بفضل تقدمنا السريع في استخدام أحدث الابتكارات وأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تغير طبيعة وتركيبة تجارة دبي الخارجية خلال العقود المقبلة».

وأوضح سلطان بن سليم أن تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية يظهر مدى نجاح الإمارة في استقطاب التجار والمستثمرين من كافة أنحاء العالم نتيجة للإنجازات المحققة في تطوير البنية التحتية والتقدم المتواصل في تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملين، ما مكنها من تحقيق إنجاز دولي جديد في مجال الإبداع والابتكار تمثل في حصول الدائرة على جائزة الابتكار وتحقيقها لتقييم يقارب 700 نقطة من نقاط التقييم المعتمدة في الجائزة العالمية للتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM) بما يعادل تصنيف 6 نجوم، ما يشكل اعترافاً دولياً بمدى التقدم الذي حققته جمارك دبي في الوصول إلى الصدارة العالمية في مجال الابتكار الجمركي، متوجة جهودها المستمرة لتطوير أدائها والارتقاء بخدماتها لتقديم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية بشكل عام وللمشاركين في إكسبو 2020 بشكل خاص، حيث طورت الدائرة قناة ذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وبمواكبة هذا الحدث العالمي و«قمة إكسبو للحكومات 2020» ستنظم جمارك دبي للمؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الأول من نوعه في المنطقة والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020 بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك.

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85 مليار درهم مع الدول العربية غير الخليجية بنمو 27%



قفزت تجارة دبي مع الدول العربية غير الخليجية، محققة نمواً بنسبة 27% لتصل قيمتها إلى 84.5 مليار درهم، حيث جاء العراق في مركز الشريك التجاري الأول بين هذه الدول، وسجلت نمواً 48%، لتصل إلى 31.4 مليار درهم، وجاءت مصر ثانية بنمو في قيمة التجارة معها 11%، لتصل قيمتها إلى 14.4 مليار درهم، وحققت التجارة مع ليبيا قفزة قياسية، مسجلة نسبة نمو بلغت 95%، لتصل قيمتها إلى 7.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة مع لبنان 6.3 مليار درهم، وسجلت التجارة مع الأردن نمواً بنسبة 23%، لتصل قيمتها إلى 5.4 مليار درهم.



آسيا تتصدر القارات ب 623 ملياراً



حافظت قارة آسيا على صدارتها في المركز الأول بين القارات بتجارة دبي الخارجية حيث حققت التجارة مع آسيا في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 نمواً بنسبة 5% لتصل قيمتها إلى 623 مليار درهم تلتها التجارة مع أوروبا بقيمة 179 مليار درهم وشهدت التجارة مع إفريقيا قفزة قوية محققة نمواً بنسبة 25% لتصل قيمتها إلى 123 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة مع أمريكا الشمالية 66 مليار درهم بينما حققت التجارة مع أمريكا الجنوبية قفزة قياسية محققة نمواً بنسبة 36% لتصل قيمتها إلى 18 مليار درهم وحققت التجارة مع أوقيانوسيا بما فيها أستراليا نمواً بنسبة 5% لتصل قيمتها إلى 9 مليارات درهم.



129 مليار درهم تجارة الذهب بنمو 17%



تصدَّر الذهب مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 129 مليار درهم بنمو يبلغ 17%، كما رسخت دبي دورها القيادي في الأسواق العالمية لتكنولوجيا الاتصالات الذكية حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف 119 مليار درهم بنمو يبلغ 7% تلتها المجوهرات بقيمة 85 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 68 مليار درهم وقيمة التجارة بالألماس 63 مليار درهم، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والمجوهرات والألماس نحو 276 مليار درهم بنمو 7%.