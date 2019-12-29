احتجاجات في تونس رفضاً للتدخل العسكري التركي في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس ”الخليج 365”:

نظم عشرات المتظاهرين من المجتمع المدني التونسي، امس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة تركيا بالعاصمة تونس. وتأتي الوقفة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد. ويحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا، وأنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية. وقالت متحدثة من بين المحتجين عبر مكبر الصوت: «نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس». وأضافت: «الحل في ليبيا سيكون ليبياً ليبياً رغم أنف كل المتآمرين. الشعب التونسي سيد قراره ولن نسمح أبداً بأن تمرّ مؤامرة». ورفع متظاهرون لافتات «ليبيا لليبيين دون عثمانيين»، و«طيب... غادر ليبيا، غادر إفريقيا». ودعا المتظاهرون الرئاسة التونسية إلى تبني خطاب واضح بشأن تصريحات الرئيس التركي في أنقرة حول اتفاق مع تونس لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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وفي سياق متصل، رفع الجيش التونسي وقوات الأمن حالة التأهب على الحدود الشرقية تحسباً لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا.

وعزز الجيش من انتشاره على طول الحدود، فيما انتشرت وحدات من الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما أفادت الإذاعة الوطنية التونسية. وتأتي حالة التأهب في ظل تحرك قوات الجيش الليبي المتسارعة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة.

(وكالات)