شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم فى موريتانيا ينتخب محمد ولد الطالب أعمر رئيسا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب الحزب الموريتانى الحاكم فى مؤتمره فى قصر المرابطون فى نواكشوط، سيدى محمد ولد الطالب أعمر رئيسا للحزب الذى يسيطر على البرلمان والمجالس المنتخبة.

ويعتبر أعمر خامس رئيس للحزب الذى تأسس عام 2009، ويشغل حاليا المدير العام لشركة مياه موريتانيا، ويبلغ 56 عاما، وهو مهندس فى الميكانيكا، وتولى سابقا حقائب وزارية كما عمل سفيرا لموريتانيا فى موسكو وواشنطن.

كما انتخب الحزب خمسة نواب للرئيس هم: السالكة بنت يمر، ومحمد يحيى حرمة، ودجينجاه بال، ويحيى ولد أحمد الوقف، والخليل ولد الطيب.