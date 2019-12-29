شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى يقتل 6 عناصر من داعش خلال محاولة الهجوم على "الحشد" بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طيران الجيش العراقي 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس ، السبت ، أثناء محاولتهم الهجوم على مقر للحشد الشعبي جنوب الموصل.وقال الحشد الشعبي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "طيران الجيش العراقي قصف اليوم مجموعة من عناصر تنظيم داعش كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 عناصر منهم".

وكان الحشد الشعبي أعلن - في وقت سابق اليوم - عن تصديه لهجوم شنه تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.

وكان الحشد الشعبي أعلن أمس ، السبت، التصدي لهجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب مدينة الموصل بنينوى شمالي البلاد.وذكر الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى هجوم شنته عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".وكان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق تصديه لخمس هجمات شنها التنظيم في قضاء الحضر جنوب الموصل.واعتقلت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم السبت ، أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مديرية مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى ، وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد إصدار مذكرات قبض صادرة عن القضاء ، ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء الإخاء والأربجية وكراج الشمال في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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من جهته، قال المتحدث باسم قوات الأمن العراقية وقيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى إنه على الرغم من الهجمات الأخيرة من قبل الجماعات المتطرفة التى قامت باستغلال المسيرات العراقية الشعبية، إلا أن التنظيمات المتطرفة ستفقد تمويلها وقيادتها فى نهاية المطاف.

وقال اللواء تحسين الخفاجى إن الجماعات المتطرفة تبدو قد تعافت من وفاة زعيمها البغدادى وتحاول العودة إلى السطح.

أضاف الخفاجي أنه من بين الأسلحة والمعدات التى استولت عليها قوات الأمن العراقية مؤخرا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات. وهذا يوضح أن الأزمة تواجهها التنظيمات المتطرفة. في الوقت نفسه، تعمقت إدارة الاستخبارات العراقية في التنظيمات المتطرفة ووجدت أن هيكلها آخذ بالانهيار والتفكير المتطرف قد فقد تأثيره.