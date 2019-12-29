شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": الاحتلال الإسرائيلى هدم 617 مبنى وشرد 898 مواطنا فلسطينيا عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019.

وأوضح "أوتشا" في تقرير، بعنوان "حماية المدنيين" ويوثق الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 مواطنا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية (الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال وفق اتفاقية أوسلو) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

ووفقا للتقرير، اقتلعت أو قطعت قوات الاحتلال خلال إحدى عمليات الهدم شرق نابلس، نحو 2500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة بيت فوريك وتجمع خربة طانا الرعوي القريبين منها.

وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة سلفيت فقدوا يوم 10 ديسمبر، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

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أما في قطاع غزة، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة.

ووفقا لتقرير "أوتشا"، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل.

وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.