شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطالب زائرين موسم الرياض بزيارة منطقة البولفارد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، زائرين موسم الرياض الذي يقام حالياً داخل العاصمة السعودية، زيارة منطقة البولفارد الجديدة داخل فعاليات المهرجان والتي شهدت توسعات كبيرة الفترة الأخيرة، وكتب تغريدة قائلاً " قيل لي ان توسعة البولفارد الجديدة ابداع ... ادعوكم لزيارة".

ويشهد موسم الرياض فعاليات من مختلف انحاء العالم، ومشاركات فنانين ومشاهير ومطربين من الوطن العربي والعالم، وكان آخر العروض المصرية المشاركة ضمن الموسم مسرحية "علاء الدين" التي يقوم ببطولتها الممثل أحمد عز ونخبة كبيرة من الفنانين المصريين وإخراج مجدي الهواري.

وفي تصريحات لأحمد عز عن وقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية قال " هذه ليلتي الأولي على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، وأشكركم جداً على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم".. مضيفاً:"يارب نكون عملنا حاجة أسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوي لولا المجموعة التي عملت معهم وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري.

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ومن جانبه عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكافة العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلين والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحا انه جاري العمل علي تطوير كافة التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.

وشهد العرض الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة علي رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور احمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كافة اًرجاء المسرح وأعلى الجمهور.