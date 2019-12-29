شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حركة البناء الوطنى الجزائرى يعلن دعمه للرئيس تبون لحماية السيادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري، والمرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة ، دعم حزبه للرئيس عبد المجيد تبون؛ من أجل حماية السيادة الوطنية ومشروع ثورة نوفمبر التحريرية.

وأكد بن قرينة - خلال مراسم تأبين الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل التي نظمتها حركة البناء الوطني - ضرورة حماية السيادة الوطنية وقانون تعميم اللغة العربية وإخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية كان من أجل تكريس الثوابت والقيم الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب.

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وأضاف أن حزبه سيشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لنفس الغرض، قائلا إن حزبه حول كل تجمعاته اليوم في عدة ولايات على مراسم تأبينية للفريق قايد صالح الذي قال إنه يرمز إلى جيل الثورة التحريرية وإلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف أن الراحل أحمد قايد صالح أدى ما عليه في حماية الحراك ومرافقته وحماية سيادة الوطن عن طريق الحل الدستوري ليجنب الجزائر مخاطر كانت تحدق بها من الداخل ومن الخارج، محذرا من المخاطر الأمنية التي تواجه الجزائر على حدودها بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة في مالي وليبيا.