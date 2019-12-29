برلمان طرابلس يستنكر تصريحات رئيس مجلس نواب قبرص الرومية

طرابلس / الخليج 365
استنكر البرلمان في العاصمة الليبية طرابلس، السبت، ما صدر من تصريحات عن رئيس مجلس النواب بقبرص الرومية ديمترس سيلوريس وتناوله للشأن الليبي "بشكل سافر يمثل تعديا على سيادة ليبيا واستقلالها وتدخلا في الشأن الداخلي".
وأضاف، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، أن تصريحات المسؤول القبرصي الرومي "تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لقرارات مجلس الأمن".
واعتبر البرلمان في طرابلس أن تصريحات سيلوريس "لم تأت بسبب شرعية حكومة الوفاق من عدمها ولا من حيث الوضع السياسي القائم بالأساس، وإنما يكمن دافعها الحقيقي في المطامع القبرصية (الرومية) للهيمنة على موارد البحر المتوسط خارج مناطقها الاقتصادية الخالصة وخارج إطار القانون الدولي".
وطالب حكومة الوفاق بأن "تتخذ ما يلزم للرد المناسب على هذه الأعمال ونخولها في هذا الشأن كافة الصلاحيات بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب أي استثمارات او ودائع ليبية من قبرص الرومية".
وحمل المسؤولية لمجلس الأمن والبرلمان الأوروبي عن التدخل القبرصي الرومي "الذي يمثل انتهاكا للسيادة الليبية وخرقا لقرارات مجلس الأمن سواء ما يتعلق منها بشرعية حكومة الوفاق ومنع التعامل مع أي سلطة موازية أو ما تعلق منها بالعقوبات المفروضة عن النائب عقيلة صالح".
كان رئيس برلمان قبرص الرومية أعلن، خلال لقائه مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في وقت سابق السبت، سحب اعترافه بحكومة الوفاق، في موقف يخالف قرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعتبر الأخيرة الحكومة الليبية الشرعية.
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