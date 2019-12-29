طائرة تركية تقلع باتجاه مقديشو لعلاج مصابي التفجير الإرهابي

أنقرة/ الخليج 365

توجهت طائرة تركية، على متنها طاقم طبي، وأدوية، ومعدات طبية، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، من أجل المساعدة في علاج المصابين جراء التفجير الإرهابي.

وأقلعت مساء السبت، الطائرة التي تقل فرق الإنقاذ الطبي الوطني، التابعة لوزارة الصحة التركية من مطار "إيتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة.

وقال نائب المدير العام للخدمات الصحية العاجلة للفرق، إراي جنار، للأناضول، إن التوجه لمساعدة ضحايا تفجير مقديشو الإرهابي، جاء بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف جنار، أن الطاقم الطبي التركي يتكون من 20 شخصا، بينهم جراحون، وممرضون.

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وأوضح أن الجراحين الأتراك سيساعدون في علاج المصابين الصوماليين، أما الذين يعانون من إصابات خطيرة سيتم نقلهم إلى تركيا.

وأفاد بأن الطائرة تحمل أيضا على أدوية ومعدات طبية مختلفة.

وصباح السبت، وقع تفجير بسيارة مفخخة قرب مركز للجمارك وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أدى إلى سقوط 79 قتيلا وما لا يقل عن 125 جريحًا، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالا فيما بينهم.



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