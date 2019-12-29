موريتانيا.. رئيس جديد لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

انتخب المشاركون في المؤتمر العام لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بموريتانيا، ليل السبت / الأحد، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيسا جديد للحزب خلفا لرئيسه السابق سيدي محمد ولد محم الذي استقال في مارس /آذار الماضي.

وسبق لولد الطالب أعمر أن شغل العديد من المناصب الحكومية، بينها منصب وزير المياه سنة 2005، ثم سفيرا لبلاده في الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت، السبت، فعاليات المؤتمر العام للحزب الحاكم، بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، وتستمر يومين.

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ومؤخرا، أعلن عدد من التجمعات السياسية اندماجها بالحزب الحاكم، آخرها، حزب "العهد الوطني للديمقراطية" (عادل) المعارض، ومن بينها "تيار راشدون" الذي يرأسه القيادي السابق بحزب (تواصل) الإسلامي عمر الفتح.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أزمة بعد ترأس الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز، اجتماعا للجنة تسيير الحزب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويرى عدد من قادة الحزب، أن اجتماع ولد عبد العزيز بلجنة تسيير الحزب يشكل "تشويشا" على المشهد السياسي في البلاد.

وتوترت العلاقة بين ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بسبب محاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب الحاكم.

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