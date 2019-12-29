الكويت تمنح وسام الدرع العسكرية لرئيس حركة تحرير الأحواز

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صحيفة الخليج الالكترونية
منح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم السبت، وسام الدرع العسكرية لحكيم الكعبي، رئيس “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” ، خلال استقباله في الكويت.
من جهته سلم وفد “حركة النضال” درع النضال لرئيس مجلس الأمة الكويتي.
وقد جرى خلال اللقاء التطرق لمحاولات السلطات الإيرانية في فك عرى انتماء الأحواز إلى جواره العربي , كما تم التأكيد خلال الاجتماع على عمق العلاقات التي تجمع الأحواز بالأشقاء العرب.
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