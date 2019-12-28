شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «العدل» بشأن إمكانية إعادة النظر في الأحكام النهائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، بحسب ما حدده نظام المرافعات.
وقال برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إنه بإمكان المحكوم عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في الحكم المكتسب للصفة النهائية، سواء أكان مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو مضت المدة النظامية المحددة للاعتراض على الحكم ولم يعترض عليه”.
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