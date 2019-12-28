شكرا لقرائتكم خبر عن تركه غارقاً في دمائه وفر هارباً.. قائد مركبة يدهس مقيماً في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تباشر الجهات الأمنية في منطقة الباحة عمليات البحث عن قائد مركبة دهس مقيما وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وكان مقيم قد تعرض لحادث دهس من قبل قائد مركبة، صباح اليوم السبت، على طريق رغدان – الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث.

وفور تلقي بلاغ عن الحادث باشرت جهات الأمن البحث عن قائد المركبة الذي ترك المقيم غارقا في دمائه إلى أن وافته المنية.