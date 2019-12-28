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شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز «مسن» بفوهة الوعبة في «المويه».. والدفاع المدني يتدخل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ مسن من فوهة الوعبة بمحافظة المويه، حيث تم احتجازه ولم يستطع الخروج منها.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية (911) أنه ورد بلاغ عن وجود شخص طاعن بالسن يبلغ من العمر ٧٨ عامًا ويعاني من الإعياء والتعب بعد نزوله أسفل فوهة الوعبة بمحافظة الموية.
وأضاف المركز أن الرجل المسن لم يستطع الصعود والخروج من الفوهة، لتباشر فرق الدفاع المدني الواقعة، وتم إخراج المسن؛ فيما يتمتع بصحة جيدة.
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