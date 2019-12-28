شكرا لقرائتكم خبر عن أحد التابعين غير مؤهل هل يمكن صرف الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن استمرار صرف مبلغ الدعم المستحق على الرغم من أن أحد التابعين للمستفيد الأساسي (غير مؤهل).
وقال البرنامج ردًّا على استفسار أحد المستفيدين في تغريدة عبر “تويتر”، إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط (هنـا ).
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل إلى يوم الخميس 9 يناير بدلا من الجمعة 10 يناير.
ويتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو تأخير الصرف ليوم بعده إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.
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