شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الأحد.. ضباب وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة في تقريرھا عن حالة الطقس لیوم غد الأحد تقلبات جوية بعدة مناطق تتمثل في ضباب وغبار يعيق الرؤية الأفقية.
وتتمثل الحالة الجوية في نشاط للرياح السطحیة المثیرة للأتربة يحد من مدى الرؤية الأفقیة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
كما يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئیا على المرتفعات الجنوبیة الغربیة، ويُتوقع أن يتكون الضباب خلال ساعات اللیل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلیة والوسطى والجنوبیة والشرقیة.
ومن المتوقع بحسب الأرصاد، أن تسجل مكة المكرمة والقنفذة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة (30 درجة مئوية)، فیما تسجل طريف أدنى درجة حرارة (3 درجات مئوية).
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