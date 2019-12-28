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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فورد" تستدعي 1351 سيارة من طراز لينكولن في السوق الصيني لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365 - بكين
قررت شركة فورد موتور للسيارات استدعاء 1351 سيارة من طراز لينكولن في السوق الصيني، على ان تبدأ عملية الاستدعاء في أول يناير المقبل.
وتشمل عملية الاستدعاء بحسب ماذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن إدارة تنظيم السوق ،طرازات "لينكولن أم كيه زد" التي أنتجت من يوم 2 مارس 2015 وحتى 27 يونيو 2015، وكذلك طرازات "لينكولن أم كيه إكس" التي أنتجت من يوم 26 مايو 2015 وحتى يونيو 2015.
وتفتقر السيارات إلى طلاء الشمع المهم الذي كانت سيمنع السيارات من التعرض للصدأ وتآكل مسامير في محركات تروس التوجيه، التي ربما تتسبب في تفكك المحركات وانفصالها عن موضع التروس.
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