دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Mate Xs في قاعدة بيانات 3C بميزة دعم شاحن 65W ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Mate Xs، ولقد رصد الهاتف بالفعل بعد أن أعتمد في 3C بميزة دعم شاحن 65W.

رصد الإصدار الجديد من هواتف هواوي القابلة للطي في 3C برمز TAH-AN00m، والذي ينطلق لاحقاً إلى الأسواق بعنوان Mate Xs.

تقدم هواوي ترقية في تقنية الشحن السريع لإصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Mate Xs، حيث أعتمد الهاتف بميزة دعم شاحن بقدرة 65W، كما يحصل الهاتف على بعض التحسينات في التصميم أيضاً.

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ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هواوي ستقدم هاتف بتحسينات في تصميم فواصل الشاشة التي ستتميز بتصميم أكثر سلاسة، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 990 5G.

أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي هاتف Mate Xs القابل للطي بتصميم أخف وزناً من الإصدار الحالي Mate X، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستكشف النقاب عن الهاتف خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة خلال شهر فبراير، إلا أن خدمات جوجل ستغيب أيضاً عن هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Mate Xs في قاعدة بيانات 3C بميزة دعم شاحن 65W ظهر على التقنية بلا حدود.