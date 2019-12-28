- 1/2
- 2/2
أمستردام/ عبد الله آشيران/ الخليج 365
نظم أبناء الجالية السورية، السبت، وقفة احتجاجية في العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجًا على الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد وروسيا ضد المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وخلال الوقفة، هتف المشاركون بشعارات مناهضة لنظام الأسد وروسيا، داعين لوقف الهجمات على المدنيين في إدلب.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها "أنقذوا إدلب"، و"أوقفوا الحرب في سوريا"، و"يجب محاكمة بوتين والأسد على ما ارتكبوه من جرائم حرب".
ودعا المشاركون العالم إلى عدم الصمت عن الجرائم التي يجري ارتكابها في إدلب ومدن سورية أخرى، والتحرق لإيقاف مأساة الشعب السوري.
كما هتف المشاركون في الوقفة هتافات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وهتافات أخرى تنادي بالحرية لسوريا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام.. وقفة احتجاجية تضامنا مع إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.