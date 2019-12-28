بروكسل.. مظاهرة منددة بهجمات النظام السوري وروسيا على إدلب

بروكسل/ الخليج 365

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، السبت، مظاهرة منددة بالهجمات الأخيرة للنظام السوري وروسيا على إدلب.

وذكر مراسل الخليج 365، أن نحو 100 سوري تظاهروا أمام مقر الممثلية الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي.

وندد المتظاهرون بالهجمات الأخيرة للنظام السوري وداعميه، على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، شمال غرب البلاد.

وحمل المتظاهرون، الأعلام السورية، ولافتات كتب عليها "بوتين القاتل"، و"فليرحل الأسد".

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ومنذ 20 ديسمبر /كانون الأول الجاري، يواصل النظام السوري وروسيا قصف مدينة إدلب وخاصة بلدتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".



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