الخارجية الليبية: لا نفهم عجز مجلس الأمن أمام جرائم حفتر

وليد عبد الله / الاناضول

وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في رسالة إلى مجلس الأمن:

- قوات حفتر ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بقصفها مدنيين في الزاوية وتاجوراء قبل يومين.

* وفي رسالة للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية:

- نطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي

قالت الحكومة الليبية، السبت، إنها "لا تفهم العجز الواضح لمجلس الأمن الدولي أمام جرائم (خليفة) حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في البلاد".

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لمجلس الأمن الدولي، حسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأضاف سيالة في رسالته بأن قوات حفتر ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بقصفها مدنيين في الزاوية (غرب) وتاجوراء (شرقي طرابلس) قبل يومين.

والثلاثاء، أعلنت قوات حكومة الوفاق مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، جراء استهداف طيران تابع لخليفة حفتر، مواقع مدنية بمنطقة تاجوراء.

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وفي رسالة أخرى وجهها للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، قال سيالة، إن "قوات حفتر تقدم على تحد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة، بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية".

وطالب الوزير الليبي بـ "اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن طيرانا حربيا تابعا لميليشيات حفتر، شن ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.

يأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.



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