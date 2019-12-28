غوتيريش يدين هجوم مقديشو الارهابي

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو السبت وأودى بحياة العشرات.

وأعرب الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه "استيفان دوغريك" عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الصومال.

وأكد دوغريك "التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال في سعيهما لتحقيق السلام والتنمية".

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وشدد غوتيريش على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة قرب مركز للجمارك وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أدى إلى سقوط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.