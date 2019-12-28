أنقرة/ أورهان أونور دميرجي/ الخليج 365
أدانت وزارة الدفاع التركية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت في العاصمة الصومالية مقديشو، وأودى بحياة أكثر من 76 شخصًا بينهم مواطنان تركيان.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع، إن الوزارة تدين بشدة، الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.
وتابع البيان: نتمنى الرحمة من الله للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى.
وشدد البيان على وقوف الجمهورية التركية دائمًا إلى جانب الصومال والصوماليين ضد الإرهاب.
ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أدى إلى سقوط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.
ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تدين بشدة هجوم مقديشو الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.