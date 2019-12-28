الدفاع التركية تدين بشدة هجوم مقديشو الإرهابي

أنقرة/ أورهان أونور دميرجي/ الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع التركية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت في العاصمة الصومالية مقديشو، وأودى بحياة أكثر من 76 شخصًا بينهم مواطنان تركيان.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع، إن الوزارة تدين بشدة، الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفه.

وتابع البيان: نتمنى الرحمة من الله للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، والشفاء العاجل للجرحى.

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وشدد البيان على وقوف الجمهورية التركية دائمًا إلى جانب الصومال والصوماليين ضد الإرهاب.

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أدى إلى سقوط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.



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