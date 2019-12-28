مقتل مدني وإصابة 6 بينهم طفل في قصف لحفتر على طرابلس

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، في قصف عشوائي شنته قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، إن "مليشيات حفتر قصفت الجمعة بشكل عشوائي مكثف الأحياء السكنية في منطقة مشروع الهضبة ببلدية أبوسليم في طرابلس".
وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل مدني ليبي وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل حالته حرجة.
وشددت على أن هذا القصف يمثل استمرارًا لـ"السجل الإجرامي لمسلحي حفتر في استهداف المدنيين"، بحسب البيان.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.
يأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
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