الصومال.. "مستشفى أردوغان" يستقبل 41 جريحا بتفجير مقديشو

الخرطوم/ الخليج 365

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى رجب طيب أردوغان بالعاصمة الصومالية مقديشو، 41 جريحا، نقل 15 منهم إلى قسم الجراحة والعمليات، في أعقاب تفجير استهدف مقديشو السبت.

وقال مدير المستشفى الدكتور الجراح أشير أراصلان: "قسم الطوارئ استقبل اليوم 41 جريحا، عقب التفجير الذي استهدف العاصمة الصومالية".

وأضاف أراصلان، أن "15 من الجرحى الذين وصلوا جرى تحويلهم على الفور إلى قسم الجراحة والعمليات".

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وأشار أراصلان أن سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى هرعت إلى مكان الانفجار الذي وقع تمام الساعة الثامنة من صباح السبت، عند نقطة التفتيش بالقرب من مركز الجمارك في مقديشو.

ولفت أراصلان، أن التفجير أودى بحياة أكثر من 76 شخصًا بينهم مواطنان تركيان.

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أدى إلى سقوط 76 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.