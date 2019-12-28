الخارجية التركية تدين "بأشد العبارات" هجوم مقديشو الإرهابي

أنقرة / الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، وأودى بحياة أكثر من 76 شخصا بينهم مواطنان تركيان.

وعبر بيان للخارجية التركية عن إدانتها وبأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي جرى تنفيذه بسيارة مفخخة، قرب مركز للجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين.

وقدم البيان تعازي الجمهورية التركية لعائلات الضحايا بما في ذلك عائلتي المواطنين التركيين، وللصومال الشقيق حكومة وشعبًا.

Advertisements

وأوضح البيان أن الجمهورية التركية سيرت طائرة شحن عسكرية إلى الصومال من أجل نقل جرحى تفجير مقديشو إلى تركيا لتلقي العلاج.

كما أكّد البيان على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة تركيا التي فقدت دعم الصومال من أجل إرساء دعائم السلام والاستقرار.

ووقع التفجير بسيارة مفخخة قرب مركز للجمارك وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أدى إلى سقوط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.