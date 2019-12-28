وفاة قائد لواء "فاطميون" متأثرا بإصابته في سوريا قبل عامين

طهران/ الخليج 365

توفي قائد لواء "فاطميون" الأفغاني، الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن قائد لواء "فاطميون" للمقاتلين الأفغان، محمد جعفر حسيني (35 عامًا)، توفي متأثرًا بإصابة تعرض لها في سوريا قبل عامين.

ولم توضح وكالة "فارس" المكان الذي قتل فيه حسيني، كما لم تحدد ضد أي فصيل كان يقاتل.

غير أنها أشارت إلى انضمامه للقتال في سوريا إلى جانب إيرانيين قبل تشكيل "لواء فاطميون".

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وانضم حسيني الى اللواء منذ تشكيله، ولعب دورًا في تدريب المهاجرين الأفغان في إيران، بحسب المصدر السابق.

وفي يناير/ كانون الثاني 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج لوائي "فاطميون" و"زينبيون" إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

ويتكون لواء "فاطميون" من مهاجرين أفغان، ولواء "زينبيون" من ميليشيات باكستانية، لجأوا إلى إيران، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتجنيدهم وزجّهم في مقدمة الاشتباكات الدائرة في سوريا، إلى جانب قوات النظام السوري.

وقُتل عدة مئات من مقاتلي لواء فاطميون، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، وهم يحاربون في سوريا، بحسب الخزانة الأمريكية.

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