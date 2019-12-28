الهلال التركي الأحمر يدعو لتجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

هطاي (تركيا) / الخليج 365

دعا رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم قنق، السبت، إلى تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وقال قنق، خلال مؤتمر صحفي عقده بولاية هطاي جنوب شرقي تركيا، أن 250 ألف سوري نزحوا إلى الحدود التركية جراء الهجمات الأخيرة على إدلب.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يواصل النظام السوري وروسيا قصف مدينة إدلب وخاصة بلدتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح قنق أن هؤلاء النازحين يعانون من ظروف صعبة، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لهم.

وأدرف: "توقيف إيصال المساعدات إلى الجانب الآخر من الحدود يعني ترك الناس أمام مصير الموت، وهذه جريمة إنسانية".

وطالب المجتمع الدولي بالضغط أكثر من أجل تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

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وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عرقلت الصين وروسيا، جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار مشروع القرار الثلاثي المشترك بين الكويت وبلجيكا وألمانيا بشأن التجديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وكان شروع القرار يدعو إلى إعادة تفويض ثلاثة من أربعة معابر حدودية تعمل حاليًا حتى 10 يناير المقبل، وغلق معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية.

وطرحت روسيا مشروع قرار بديل لم يحصل إلا على موافقة 5 دول فقط من أعضاء المجلس هي الصين وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إضافة إلى روسيا.

ويجب أن يحظى أي قرار يصدره مجلس الأمن بموافقة 9 أعضاء على الأقل (من إجمالي 15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا).

وتنتهي آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والمعمول بها حاليا بموجب قرار يتجدد سنويا من مجلس الأمن، في 10 يناير المقبل.



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