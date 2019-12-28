ارتفاع وفيات حادث السير شمال شرقي مصر إلى 22 عاملا

القاهرة/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا حادث سير شمال شرقي مصر، إلى 22 قتيلا.

ووقع الحادث، السبت، على طريق يربط بين محافظتي بورسعيد ودمياط (شمال شرق)، إثر تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب تقل عمالاً.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، أن عدد وفيات الحادث ارتفع إلى 22 عاملا، فيما أصيب 7 آخرون.

وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادث.

Advertisements

وسبق أن أفاد إعلام محلي، أن الحادث أودى بحياة 18 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد، كما أصيب 6 آخرون.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.