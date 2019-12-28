الثواني الآخيرة تنقذ #الاتحاد من #الفتح

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الاتحاد مع الفتح في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم اللاعب محمد يحيى مجرشي للفتح في الدقيقة 74 بعد جملة فنية رائعة، قبل أن يتعادل الاتحاد في الدقيقة 90+4 عن طريق عبدالرحمن الغامدي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وارتفع رصيد الاتحاد لـ 13 نقطة في المركز الثالث عشر فيما ارتفع رصيد الفتح لـ 9 نقاط في المركز الرابع عشر.
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