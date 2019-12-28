توطين صيانة نظام باتريوت المضاد للصواريخ في السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أبرمت المملكة اتفاقا مع ريثيون العربية السعودية، الوحدة المحلية التابعة لشركة ريثيون الأمريكية لصناعة الأسلحة، السبت لتوطين صيانة نظام باتريوت المضاد للصواريخ في إطار جهود لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية السعودي واقتصاد المملكة الأوسع نطاقا.

وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية , بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محليا والترويج له.” غير أنه لم يذكر عدد الوظائف التي يشملها المشروع أو قيمة الاتفاقية أو موقع أي عمل جرى نقله أو توطينه.

وتعد المملكة ضمن أكثر خمس دول إنفاقا في الدفاع على مستوى العالم. وهي واحدة من عدة حلفاء للولايات المتحدة يستخدمون نظام باتريوت المضاد لصواريخ سطح-جو ويتصدى للصواريخ الباليستية وغيرها من التهديدات.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط وتريد الرياض إنتاج أو تجميع نصف احتياجاتها الدفاعية محليا بهدف خلق 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.