شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني عبارة «للبيع في السعودية» المدونة على بعض المنتجات؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أثارت عبارة (للبيع في المملكة العربية السعودية) المدونة على بعض المنتجات التي تباع في المملكة حالة من الجدل والكثير من التساؤلات بشأن ماهية هذه الجملة.
وتبين بالبحث أن عبارة (للبيع في المملكة العربية السعودية)، هي عبارة تُدوّن عادة على بعض المنتجات التي تحمل نكهات معينة مخصصة لبعض الدول، ومنها المملكة.
الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية فيديو لمنتج “شاي” شهير مدون عليه عبارة “للبيع في السعودية”، وهو ما أثار حالة من الجدل.
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