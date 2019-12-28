شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعين للمياه يستخدمان مواد معاد تدويرها بالرياض والخرج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط مصنعين لمياه الشرب المعبأة، يقع أحدهما في الخرج والآخر في الرياض، بداعي وجود مخالفات في تصنيع المياه وتعبئتها واستخدام مواد معاد تدويرها.

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وأشارت الهيئة، في بيان لها، أن المصنع الأول لمياه الشرب أُغلق بسبب وجود ادعاء صحي على أحد منتجاته، فيما أُغلق الآخر الموجود في الرياض لاستخدام مادة “بولي كربونات” معاد تدويرها في تصنيع المياه.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها قامت بمصادرة الكميات المنتجة من المياه، والبالغ وزنها حوالي 3 أطنان.