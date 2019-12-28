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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 دراجة نارية يقودوها مخالفون بدون ترخيص بالقصيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت شرطة منطقة القصيم حملة لضبط “مخالفين”، يقودون دراجات نارية دون الحصول على رخصة ومخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
بدأت الحملة من شارع كيرلا المشهور والمكتظ بالعمالة السائبة، كما تم حجز أكثر من ٢٠ دراجة نارية لدى الإدارة العامة للمرور.
يذكر أن هذه الحملات جاءت بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.
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