شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر تفجير أوقع عشرات القتلى والمصابين في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.