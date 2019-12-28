نايف بن بندر السديري سفيرًا لدى الأردن









اسماء السيد - صدر مرسوم ملكي في الرياض بتعيين نايف بن بندر السديري سفيرا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خلفا الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود الذي شغل المنصب منذ 2015.

وقدم السفير السديري عبر حسابه على (تويتر) يوم السبت، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ثقتهم بتعيينه سفيراً للمملكة لدى الأردن.

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والسفير السديري (57 عاما) كاتب ودبلوماسي سعودي، كان سفيرا لدى كندا منذ ديسمبر 2013. وسبق أن تولى العديد من المناصب والعضويات وشارك بالعديد من المؤتمرات التي أقيمت في داخل المملكة وبخارجها. وهو حاصل على ماجستير دراسات سياسية.

وكان التحق بوزارة الخارجية العام 1996: وعمل في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك 1997، وكان انتخب مقررا للجنة الثالثة (حقوق الانسان) عن المجموعة الاسيوية في دورة الأمم المتحدة 1999.

وفي عام 2010، عمل مديرا عاما لإدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية، وفي 2012 انتخب رئيساً لفريق العمل الأول (نزع السلاح النووي).

وسبق للسفير نايف بن بندر السديري أن شارك في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية، كما ترأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية، ونشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

