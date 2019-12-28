السعودية رانيا نشّار على قائمة فوربس للعام الثاني على التوالي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: للمرة الثانية على التوالي حافظت "رانيا محمود نشار" الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في مجموعة مصرفية سعودية، على موقعها ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019م، في استفتاء مجلة فوربس الأميركية.

حيث صنّفت المجلة نشار في المرتبة 97 من قائمتها السنوية التي تصدرها ضمن تقييمها لأقوى 100 امرأة في العالم، وحافظت خلاله المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على صدارة القائمة للعام التاسع على التوالي، تلتها "كريستين لاغارد" الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ثم رئيسة مجلس النواب الاميركي "نانسي بيلوسي"، في الوقت التي اقتُصر فيه الحضور العربي على سيدتين عربيتين فقط هما السيدة نشار، وإلى جانبها السيدة "رجا عيسى القرق" من الإمارات العربية المتحدة.

وجاء اختيار "فوربس" لرانيا نشار بالنظر إلى مسيرتها المهنية وخبرتها المميزة في قطاع الصناعة المصرفية، حيث أشارت المجلة إلى أن "نشار" تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية التي تعد ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث حجم الأصول.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة للسيدة نشار، التي كانت أول امرأة سعودية تتبوأ دفة قيادة الإدارة التنفيذية لبنك في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بسجل مهني حافل، كما تعتبر أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من قبل جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدة من الولايات الأمريكية المتحدة.

رانيا نشار في سطور

*عملت في المجال المصرفي ما يقرب من 22 عاما.

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* التحقت بالعمل بمجموعة سامبا المالية، وتنقلت خلالها بين العديد من قطاعات الأعمال في المجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة إلى الخدمات المصرفية للأفراد، فيما كان لها دور رئيسي في تطوير استراتيجية سامبا للمصرفية الإلكترونية، وإطلاق منظومة الخدمات المصرفية لسامبا عبر الإنترنت.

* قادت مهام التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات أعمال وعمليات سامبا بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخزينة والخدمات الاستثمارية وإدارة المخاطر كأول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى القطاع.

* أول امرأة تقود مجموعة الالتزام في القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تشغل حالياً إلى جانب موقعها كرئيس تنفيذي للمجموعة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "سامبا كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية.

* عضوية مجالس الإدارة في كل من بنك سامبا المحدود في الباكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، ومعهد التمويل الدولي، فضلاً عن عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس إدارة هيئة السوق المالية.

* حصلت على المرتبة الخامسة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017.

*حصلت نشار على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية.

*حصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن.