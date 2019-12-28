شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى عهده يعزيان رئيس كازاخستان فى ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى برقية عزاء ومواساة للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان فى ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية. ونشرت الخارجية السعودية عبر تويتر، نص برقية العاهل السعودى.

إذ قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا أحر التعازى وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان، من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب".



الخارجية السعودية

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، برقية عزاء لرئيس كازاخستان فى ضحايا ركاب الطائرة المدنية المنكوبة.

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كان 14 راكبا، لقوا مصرعهم أمس الجمعة، إثر سقوط طائرة فى كازاخستان، كانت تقل على متنها حوالى 100 راكب، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان فى بيان أن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس بلدية الماتا بأن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا مصرعهم، وأدخل 22 آخرون المستشفيات فى حالة خطيرة، حيث أقلعت الطائرة قبل الفجر، ووفق ما أوردته رويترز كان الضباب الكثيف يغطى المنطقة.

وطوقت السلطات موقع سقوط الطائرة فى قرية ألميريك التى تقع بعد نهاية المدرج مباشرة، وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.

أوضحت شبكة "كازافورم" المحلية فى كازاخستان، أن الطائرة خفضت ارتفاعها بشكل كبير قرب قرية "كيزيل تو" فى ألماتى، واصطدمت بأحد المبانى هناك، مشيرةً إلى تواجد مكثف لقوات الإسعاف والمطافئ فى مكان الحطام.