شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يناقش مع القيادات العسكرية التطورات الميدانية بالجبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الدفاع اليمني ، الفريق الركن محمد المقدشي اليوم ، السبت ، اجتماعا لعدد من القيادات العسكرية لمناقشة التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات.وذكرت وكالة أنباء اليمن (سبأ) أن الوزير استمع من القادة لتقارير حول سير العمليات الميدانية، مؤكدا أن القيادة الشرعية تولي مؤسسة الوطن الدفاعية اهتماماً كبيراً للإشراف على العمليات الميدانية ومتابعة ودعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية.وشدّد الفريق المقدشي على أهمية التزام اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة جهود الإعداد القتالي والمعنوي لأبطال القوات المسلحة الذين يقفون بثبات وشجاعة في مختلف المواقع والميادين يذودون عن الوطن ويسطرون البطولات والتضحيات الخالدة لاستعادة الشرعية والدولة واستكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة.

وقال وزير الدفاع إن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره ويعول على قواته المسلحة إنهاء المعاناة والظلم التي تفرضها الميليشيا المتمردة، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسئولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشاريع التخريبية والفوضوية.

وأشاد المقدشي بالتضحيات والبطولات التي يرسمها القادة والأبطال في مختلف الميادين في هذه المعركة المصيرية، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أنها نجحت خلال الثلاثة سنوات الماضية، فى تحقيق العديد من الإنجازات شملت استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، واستعادة ثقة الشركات الأجنبية، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك تحقق من خلال تبنى الحكومة اليمنية حزمة من الإجراءات والسياسات المختلفة، للمساهمة فى تحقيق تعافى الاقتصاد الوطني، عقب تأثره نتيجة إشعال ميليشيا الحوثى الانقلابية الحرب على الشرعية وانقلابها على العملية السياسية والتسبب بهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015م.

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واستعرض التقرير السنوى لإنجاز خطة وزارة النفط اليمنية للعام 2019م، الأعمال والمشاريع المنجزة فى قطاع النفط والمعادن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ابتداءاً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 فى محافظة شبوة، وأكد التقرير أن عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م .. مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط فى محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطنى شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر ٢٠ ألف برميل يومياً، يكرر منها ٨ إلى ١٠ ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة فى 2019 عبر المشغل الوطنى شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالى 33 ألف برميل يومياً.