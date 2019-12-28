شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من الإرهابيين فى محافظة سامراء العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية ،اليوم السبت، عن رصد عدد من الارهابيين في قاطع السيفونة بمحافظة صلاح الدين تحاول القيام بعمليات إرهابية، مؤكدة قتل عدد منهم. وقالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء رصدوا بواسطة الكاميرات الحرارية في قاطع السيفونة شرق سامراء مجموعة ارهابية تحاول القيام بعمليات إرهابية". وأضافت القيادة، أنه "تم التعامل معهم على الفور بواسطة الأسلحة، حيث تم قتل وجرح عدد منهم ".

من جهة أخرى، قال مصدر أمني ومصدران نفطيان إن محتجين اقتحموا حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق اليوم السبت وأجبروا العاملين على قطع الكهرباء عن محطة التحكم مما أدى إلى غلق الحقل لأجل غير مسمى.

وينتج الحقل 90 ألف برميل يوميا. وقالت المصادر إن المحتجين رددوا "ماكو وطن .. ماكو نفط" وهم يغلقون الحقل.

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واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ أول أكتوبر ويطالب المحتجون وأغلبهم شبان بتغيير شامل في النظام السياسي الذي يرون أنه فاسد بشدة ويؤدي إلى إفقار العراقيين. وقتل ما يربو على 450 شخصا منذ بدء الاحتجاجات.

وكانت شوارع العراق، شهدت أمس الجمعة، تظاهر المئات ضد على ترشيح أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة كما اعتذر الرئيس العراقى، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيدانى، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأكد الرئيس العراقى فى رسالة موجهة إلى المؤسسات الحكومية العراقية منها مجلس النواب أن اعتذاره عن تكليف العيدانى لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه فى الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى".

وكتب الرئيس العراقى رسالة موجهة لمجلس النواب، وتضمنت الاعتذار عن ترشيح العيدانى "من منطلق حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي.. أعتذر عن تكليف العيداني مرشحا عن كتلة البناء، وأضاف فى الرسالة "أضع استعدادى للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا فى ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا.. فيقينا لا خير يُرتجى فى موقع أو منصب لا يكون فى خدمة الناس وضامنا لحقوقهم".