أردوغان: ندين تفجير مقديشو الإرهابي ونقف إلى جانب الصومال

إسطنبول/ الخليج 365

أدان الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، تفجير مقدشيو الإرهابي في الصومال، معزيا ذوي ضحايا التفجير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابه في موقع تويتر، حول تفجير أودى بحياة العشرات بينهم تركيان اثنان في مقديشو.

ودعا أردوغان الله بالرحمة على أرواح ضحايا التفجير بما فيهم المواطنين التركيين، والشفاء العاجل للمصابين، مدينا التفجير.

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وأضاف "أعزي أبناء شعبنا (التركي) والشعب الصومالي الشقيق. تركيا تقف دائما إلى جانب الصومال".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أسقط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ويعاني الصومال من صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون بالرئيس محمد سياد بري، ثم بدأوا قتالًا فيما بينهم.

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