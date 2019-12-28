مصرع 18 عاملا في حادث سير شمال شرقي مصر

لقي 18 عاملا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، السبت، جراء حادث سير شمال شرقي مصر.
وأفاد الموقع الإخباري لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة أن الحادث وقع على طريق يربط بين محافظتي بورسعيد ودمياط (شمال شرق) إثر تصام سيارة نقل مع حافلة ركاب كان يستقلها عمال.
وأسفر الحادث، عن مصرع 18 عاملاً في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد، وإصابة 6 آخرين.
ولم يصدر بيان عن وزارة الصحة بشأن الحادث حتى الساعة 16:45ت.غ.
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