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مصرع 18 عاملا في حادث سير شمال شرقي مصر

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القاهرة/ الخليج 365

لقي 18 عاملا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، السبت، جراء حادث سير شمال شرقي مصر.

وأفاد الموقع الإخباري لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة أن الحادث وقع على طريق يربط بين محافظتي بورسعيد ودمياط (شمال شرق) إثر تصام سيارة نقل مع حافلة ركاب كان يستقلها عمال.

وأسفر الحادث، عن مصرع 18 عاملاً في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد، وإصابة 6 آخرين.

ولم يصدر بيان عن وزارة الصحة بشأن الحادث حتى الساعة 16:45ت.غ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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