هيئة فلسطينية تدعو غوتيريش لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة؛ جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان، إن "الأوضاع في القطاع تتطلب تدخلا عاجلا وحاسماً من الأمين العام للأمم المتحدة، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار".

وأضاف أن "رفع الحصار الإسرائيلي سيسهم في إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في غزة".

وشدّد الخضري على أن "الحصار غير أخلاقي وغير إنساني ويتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

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ولفت إلى أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار، "فتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، وتشغيل الممر الأمن".

وكذلك "السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، إلى جانب إقامة مشروعات تشغيلية للعمال، وإغاثة الأمور الحياتية من انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات القطاعات الإنسانية"، وفق الخضري.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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