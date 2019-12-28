"الحركة القومية" التركي: سنصوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة / الخليج 365

رئيس حزب الحركية القومية التركي دولت باهتشلي:

- ندعم عقد جلسة طارئة في البرلمان يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا

- أعضاء حزب الحركة القومية الـ49 في البرلمان التركي (من إجمالي 600) سيصوتون لمصلحة تمرير مذكرة التفويض

- "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضا"

أكد رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، أن أعضاء حزبه في البرلمان سيصوتون لصالح مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره دولت باهتشلي تطرق فيه إلى آخر المستجدات المحلية والإقليمية.

وقال، في البيان، إن حزبه يدعم خطوة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم 2 يناير/كانون الثاني لمناقشة مذكرة التفويض المذكرة.

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وأضاف أن أعضاء الحزب الـ49 في البرلمان التركي (من إجمالي 600) سيصوتون لصالح تمرير مذكرة التفويض.

وأكد باهتشلي، في هذا الصدد، أن "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضا"، مشددا على أن ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما أكد على "أهمية وضع حد للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وأوضحت مصادر في الحزب، للأناضول، أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.

كان البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير عقب مداولات الموازنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.